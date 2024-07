Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Wohnhausbrand

Pößneck (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Rosa-Luxemburg-Straße in Pößneck zum Brand eines Wohnhauses, sodass nun Ermittlungen geführt werden. Gegen 21:40 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache an einem Schuppen/ Nebengebäude zum Brandausbruch. Trotz sofortig eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus nicht vollständig verhindert werden, sodass das Dachgeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dadurch entstand Sachschaden von rund 80.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Im Laufe des heutigen Freitags werden durch einen Brandursachenermittler der KPI Saalfeld weitere Ermittlungen sowie Untersuchungen am Objekt durchgeführt.

