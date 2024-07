LPI-SLF: Überladener Holztransporter

B88/ Kirchhasel (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 88/ Kirchhasel durchgeführt. In Richtung Jena durchfuhren mehr als 688 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 30 km/h. Es wurden 62 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 12 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet- die schnellste, gemessene ...

