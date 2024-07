Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Geschwindigkeitsüberwachungen

B88/ Kirchhasel (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 88/ Kirchhasel durchgeführt. In Richtung Jena durchfuhren mehr als 688 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 30 km/h. Es wurden 62 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 12 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet- die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 63 km/h. Anschließend wurde, ebenfalls im Bereich der Bundesstraße 88, auf der Rudolstädter Straße in Richtung Jena die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeiten überprüft. Bei einem Durchlauf von knapp 1100 Fahrzeugen wurden 106 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Auch hier lag der Großteil im Verwarngeldbereich, in 41 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei erlaubten 30 km/h betrug die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers an dieser Messstelle 55 km/h.

