LPI-SLF: Ermittlungen nach Fahrlässiger Körperverletzung

Am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, meldete sich ein Bürger bei der Polizei und gab an, dass in Pößneck in der Saalfelder Straße ein PKW ohne Kennzeichen fährt. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der 42-jährige Fahrer war weiterhin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille.

