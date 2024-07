LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Triptis (ots) - Am Montag, gegen 12.30 Uhr, stieß der 65-jährige Fahrer eines PKW in Triptis in der Neustädter Straße beim Rangieren gegen ein abgeparktes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

