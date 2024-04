POL Schwaben Nord: E-Scooterfahrt unter Drogen ohne Versicherungskennzeichen

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am gestrigen Montagnachmittag (08.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neusäßer Straße zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad. Gegen 16.00 Uhr fuhr eine 60-jährige Autofahrerin auf der Neusäßer Straße in Richtung Ulmer Straße. Um an der nächsten Kreuzung abzubiegen, ordnete sie sich nach links ein. Hierbei übersah sie einen 68-jährigen Leichtkraftradfahrer und ...

