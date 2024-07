Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag ereigneten sich im Schutzbereich des Inspektionsdienstes zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen.

Gegen 07.50 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines PKW die K 161 zwischen Schweinbach und Schlaaga. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn an und kollidierte mit der sich im Gegenverkehr befindlichen 59-jährigen Fahrerin eines PKW. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug des Mannes und kam an einem Baum zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Gegen 13.50 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen verletzten Radfahrer in Rudolstadt in der Schwarzburger Chausee fest. Der 79-Jährige befuhr den Radweg an der Unterführung "Mörlagraben" und kam in der dortigen Linkskurve zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

