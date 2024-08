Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Versuchter Einbruch - 116km/h zu schnell - Diebstahl von PKW - Sonstiges

Aalen: Reifen zerstochen

Am Mittwoch um 19:50 Uhr wurde festgestellt, dass an einem Wohnwagen, der in der Spieselstraße abgestellt war, die beiden Reifen zerstochen wurden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: Unfall beim Abbiegen

Von der Dischinger Straße wollte am Mittwoch um kurz vor 14.30 Uhr eine 65-jährige Lenkerin eines Audi in Richtung Bahnhof abbiegen. Ein nachfolgender 72-jähriger opel-Fahrer ging fälschlicherweise davon aus, dass die Audi-Fahrerin lediglich angehalten hatte und wollte an dem PKW vorbeifahren. Ich gleichen Moment bog die 65-Jährige nach links ab, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Fahrräder aus Garage entwendet

Aus einer nicht verschlossenen Garage im Kastanienweg wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zwei Fahrräder entwendet. Zum einen handelte es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Scott FX3 und um ein grau-rotes Fahrrad. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: PKW prallt gegen Baum

Ein Mazda, der mit drei Personen besetzt war, fuhr am Mittwoch um 16.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortseingang Pflaumloch. Kurz vor dem Ortseingang kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurden alle drei Insassen leicht verletzt. Sie mussten jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer einen Atemalkoholgehalt von über 2,4 Promille aufwies. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Ellwangen: 116 km/h zu schnell

Am Mittwochmorgen wurde durch die Polizei auf der L1060 zwischen Röhlingen und Zöbingen eine Geschwindigkeitskontrolle mit Laser durchgeführt. Um 8.25 Uhr konnten die Beamten einen 23-jährigen Motorradfahrer messen, der mit seiner Honda CBR - nach Abzug der Toleranz - mit 116 km/h zu schnell unterwegs war. Anstatt den erlaubten 100 km/h fuhr der junge Motorradfahrer mit 216 km/h auf der Landstraße. Dem 23-Jährigen droht nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro, 2 Punkte sowie ein Fahrverbot von mindestens 3 Monaten. Solch ein rücksichtsloses Fahrverhalten gefährdet nicht nur das eigene, sondern auch das Leben von anderen Verkehrsteilnehmern. Im Jahr 2023 war die Geschwindigkeit mit 56% die Hauptunfallursache bei tödlichen Unfällen.

Gschwend: Gegen Stein gefahren

Mit einem nicht verkehrssicheren und nicht zugelassenen Motorrad, fuhr am Mittwoch um 17:15 Uhr ein 15-Jähriger auf dem Parkplatz bei der Gemeindehalle in der Hagstraße gegen einen großen Stein. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche - der ohne Helm fuhr - leicht verletzt. An dem selbstgebauten Moped entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pedale verwechselt

Weil er offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, fuhr am Mittwoch um kurz nach 19 Uhr ein 74-jähriger Lenker eines Toyota beim Einparken in der Rinderbacher Gasse gegen eine Hauswand. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Heubach: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein 39-jähriger Lenker einer KTM kam am Mittwoch um 21 Uhr beim Befahren der Mögglinger Straße alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierbei. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr wurden drei Jugendliche durch einen Lieferanten vermutlich bei einem Einbruchsversuch in eine Apotheke in der Hans-Deimer-Straße überrascht. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnten im Bereich der Apotheke zwei Fahrräder sowie ein Rucksack aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Lorch: Geparkten PKW beschädigt

Ein PKW, der zwischen Dienstagmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 5:45 Uhr, in der Stuttgarter Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Aalen: Diebstahl von PKW

Vom Hof eines Autohauses in der Straße Kirchplatz wurde zwischen Sonntag und Montag ein weißer Toyota IQ im Wert von etwa 4000 Euro entwendet. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen AA-OO 1111 angebracht. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

