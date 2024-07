Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hund beißt zwei Personen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 18.07.2024, 20.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Bisse werden von der Halterin abgestritten.

Am Donnerstag soll es zu zwei Hundebissen in Nörten-Hardenberg gekommen sein.

Ein 19-Jähriger aus Nörten-Hardenberg gab an mit einem Freund auf der Göttinger Straße unterwegs gewesen zu sein, als ihnen plötzlich vier Hunde entgegengelaufen seien und einer davon ihn oberhalb des linken Knies gebissen habe. Bei dem 19-Jährigen konnten am Schienbein Kratzer festgestellt werden. Weitere Verletzungen konnten nicht festgestellt werden. Ein Arztbesuch wollte der 19-Jährige selbstständig am Folgetag durchführen.

Außerdem konnte vor Ort noch ein 9-Jähriger mit seiner Mutter angetroffen werden. Dieser gab an das Gebell gehört zu haben und die Situation mit den vier Hunden und den zwei Männern beobachtet zu haben. Er und sein Freund haben anschließend helfen wollen. Die Hunde seien dann auf die beiden Jungs zugelaufen und sie hätten Schutz auf einer Parkbank gesucht, dabei habe ein Hund den 9-Jährigen am rechten Bein gebissen. Aufgrund eines schon angelegten Verbands konnte der Bereich nicht eingesehen werden. Die Mutter gab an am Folgetag mit ihrem Sohn zum Arzt zu gehen.

Anschließend sei die Halterin erschienen, habe die Hunde zurückgerufen und sich danach von der Örtlichkeit entfernt.

Die 33-jährige Halterin wurde von der Polizei aufgesucht. Ein geordnetes Gespräch war mit der Frau aus Nörten-Hardenberg nicht möglich. Den Vorfall stritt die Frau ab. Gegen die 33-Jährige wird nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Zeuginnen und Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

