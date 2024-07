Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Gandersheimer Straße, Mittwoch, 17.07.24, 21.00 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Mittwoch, 17.07.24, 21.00 Uhr kontrollierte Beamte des PK Bad Gandersheim in Kreiensen, in der Gandersheimer Straße zwei Jugendliche aus Kreiensen mit ihren E-Scootern. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für beide E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei informiert nochmals: E-Scooter müssen nicht zugelassen werden, aber benötigen ähnlich, wie andere Kleinkraftfahrzeuge eine Versicherungsplakette, die am Roller aufgeklebt wird. Dadurch wird auch der Haftpflichtversicherungsschutz für das Fahrzeug nachgewiesen. Denn dieser ist zwingend vorgeschrieben. Ohne gültigen Versicherungsschutz drohen Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren. Die Haftpflichtversicherung haftet für Schäden, die Sie Dritten durch Ihren Elektro-Scooter zufügen.

