POL Schwaben Nord: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Augsburg (ots) - Gersthofen - Am vergangenen Samstagabend (04.05.2024) kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mendelssohnstraße. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen ...

mehr