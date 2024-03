POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verdächtige bieten Wertgegenstände zum Kauf an - Polizei sucht Eigentümer eines vergoldeten Schnullers

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Mittwochvormittag in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Pfinztal-Söllingen ein. Als die 51-jährige Bewohnerin nach Hause zurückkehrte, traf sie im Hausflur auf die beiden mutmaßlichen Einbrecher. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Laufe ...

mehr