POL Schwaben Nord: Brand in Mehrfamilienhaus

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Samstag (04.05.2024) meldeten Zeugen einen offenbar alkoholisierten Autofahrer in der Innenstadt. Die Polizei versuchte den 52-jährigen Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Prinzstraße zu stoppen, der Mann flüchtete jedoch. Kurze Zeit später konnte der 52-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Zudem ...

mehr