Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 70-Jähriger wird vermisst gemeldet und gefunden

Northeim (ots)

Bad Gandersheim/Göttingen, Am Kantorberg /Haupbahnhof Göttingen, Donnerstag, 18.07.2024, 11.00 Uhr bis Freitag, 19.07.2024, 05.15 Uhr

BAD GANDERSHEIM /GÖTTINGEN (Wol) - Vermisster in Göttingen angetroffen.

Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr wurde bei der Polizei ein 70-jähriger Mann aus einem Seniorenheim vermisst gemeldet. Der Mann ist häufiger am Tag selbstständig unterwegs und kehrt am Abend in das Seniorenheim zurück, was am Donnerstag jedoch ausblieb.

Es waren keine Kontaktadressen oder Anlaufstellen bekannt, weshalb ein Mantrailer eingesetzt wurde. Der Hund lief mehrfach an einer Bushaltestelle vorbei, welche sich in örtlicher Nähe zum Bahnhof befand. Da der 70-Jährige in der Vergangenheit angab in Göttingen gewesen zu sein, konnte ein Aufenthalt in Göttingen nicht ausgeschlossen werden.

Am Freitagmorgen gegen 05.15 Uhr meldeten Passanten eine augenscheinlich verwirrte Person im Göttinger Bahnhof. Durch die Bundespolizei konnte der Vermisste angetroffen werden und zur Dienststelle der Göttinger Polizei gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell