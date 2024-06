Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falsche Handwerker - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

19. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.06.2024 - Ratzeburg

Gestern Vormittag (18. Juni 2024) kam es in der Straße "Am Steindamm" in Ratzeburg zu einem Einschleichdiebstahl.

Gegen 10:30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einer älteren Anwohnerin und gab sich als Handwerker aus. Er gab an, dass es in dem Mehrfamilienhaus zu einem Wasserschaden gekommen sei und er nun zur Kontrolle in ihre Wohnung müsse. Sie ließ den Mann herein und blieb die ganze Zeit bei ihm. Währenddessen kam ein weiterer Mann in die Wohnung und war teilweise unbeobachtet. Nachdem die Männer gegangen waren, stellte die Bewohnerin fest, dass Schmuck entwendet wurde. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Der erste Mann war ungefähr 1,80m groß, dickbäuchig. Er trug Handwerkerbekleidung und ein Basecap. Der zweite Mann war schlank, circa 1,85m bis 1,90m groß, Er trug eine Brille mit schwarzem Rand und hatte dunkle Haare.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat gestern im Bereich der Ratzeburger Vorstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Schützen Sie sich vor Betrügern an der Haustür!!! Mit Aussagen wie: "Lassen Sie mich rein, ich muss die Heizung kontrollieren" oder "Über Ihnen ist ein Wasserschaden, ich muss sofort bei Ihnen nachgucken darf, sonst tragen Sie die Verantwortung!" versuchen die Betrüger Sie unter Druck zu setzen.

- Die Tür bleibt zu! Es ist nicht unhöflich, die Handwerker ohne Vorabsprache nicht in Ihre Wohnung zu lassen. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder durch Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Fragen Sie bei Ihren Versorgungsanbieter nach, ob Handwerker in deren Auftrag unterwegs sind. - Halten Sie immer die Kontaktdaten Ihrer Hausverwaltung und Ihrer Versorgungsanbieter griffbereit. - Holen Sie sich Unterstützung von Bekannten, Verwandten oder Nachbarn, bevor Sie die Personen ins Haus lassen. - Bei aufdringlichen Personen rufen Sie um Hilfe. - Lassen Sie sich von Amtspersonen grundsätzlich den Ausweis zeigen. - Wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, zögern Sie nicht die Polizei unter der Notrufnummer "110" zu verständigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell