Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots)

In einem Supermarkt in der Zollamtstraße kam es am Dienstagabend, 19. März, zu einem Diebstahl. Ein 23-Jähriger betrat gegen 19:20 Uhr den Laden und steckte sich ein Päckchen Tabak in die Hosentasche. Anschließend wollte er den Kassenbereich passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stellte sich ihm in den Weg und hielt ihn fest. Daraufhin schlug der Dieb dem 23-jährigen Angestellten mit der Faust ins Gesicht, um den Markt verlassen zu können. Eine 45-Jährige kam dem Mitarbeiter zur Hilfe und wurde ebenfalls verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Täter einen Wert von 0,9 Promille. Auf den 23-jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell