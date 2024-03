Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Die Shoppingtour einer 49-Jährigen endete anders als gedacht. Am späten Montagabend war die Frau in einem Einkaufszentrum im Fackelrondell unterwegs. Nachdem sie in mehreren Geschäften war, fiel ihr auf, dass ihr Geldbeutel aus dem Rucksack fehlte. Offenbar hat ein Langfinger zugelangt und das Portemonnaie gestohlen. In der Börse befand sich neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein zweistelliger Geldbetrag. Die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls dauern an. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

