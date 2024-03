Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzte Fußgängerin nach Fahrerflucht

Römhild (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, lief eine 63-jährige Fußgängerin die Hildburghäuser Straße in Römhild in Richtung Hildburghausen entlang. Als der dort befindliche Gehweg endet, setzte sie ihren Weg ein kurzes Stück am rechten Fahrbahnrand fort. Zuvor versicherte sie sich, dass die Straße frei ist. Noch weit entfernt, bemerkte sie einen dunklen Pkw. Aufgrund der großen Entfernung, setzte die Fußgängerin ihren Weg am Fahrbahnrand fort, als der dunkle Pkw so dicht an ihr vorbeifuhr, dass dessen rechter Außenspiegel ihren Ellbogen berührte und dadurch leicht verletzte. Bisher liegen keine Hinweise zum Auto oder Fahrer vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und unter der Angabe des Aktenzeichens 0070002/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

