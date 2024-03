Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildburghausen (ots)

Am Freitag, dem 15.03.2024, zwischen 06:20 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Fahrzeug in Hildburghausen. Die Eigentümerin bemerkte später einen Schaden an der Fahrertür ihres Seat Ibiza. Wann und wo der Schaden tatsächlich verursacht wurde, ist bisher noch unbekannt. Die Halterin des Seat Ibiza parkte ihren PKW im Laufe des Tages auf den Parkplätzen "An der Mauer" und der Schule in der Waldstraße ab. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und unter der Angabe des Aktenzeichens 0069632/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

