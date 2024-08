Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geländer entfernt - Feldkreuz beschädigt

Aalen (ots)

Rainau: Geländer entfernt

Am Bucher Stausee wurde mit einem unbekannten Werkzeug der Handlauf des Geländers zum Einstieg in den See entfernt. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden.

Heubach: Feldkreuz beschädigt

Ein bislang unbekannter Vandale beschädigte das am Ende der Rodelwiesenstraße, entlang des Fußweges Richtung Buch, stehende Feldkreuz. Der Sockel und das ehemals darauf befestigte Metallkreuz wurden gewaltsam zerbrochen. Die Beschädigung wurde am Donnerstag festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

