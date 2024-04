POL-MFR: (443) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Mittwoch, 01.05.2024 - Verkehrslagemeldung

Fürth (ots) - Ein 17-jähriger Jugendlicher widersetzte sich am Freitagmittag (26.04.2024) einer Personenkontrolle der Polizei in Fürth. Bei seiner Fesselung schlug er einem Beamten ins Gesicht. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth kontrollierte zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) gegen 13:20 Uhr in der Amalienstraße. Nachdem der 17-Jährige einen ...

mehr