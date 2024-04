POL-MFR: (440) Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle

Nürnberg (ots) - Am Samstagmorgen (27.04.2024) stürzte ein 35-Jähriger am U-Bahnhof Gemeinschaftshaus in das Gleisbett. Die einfahrende U-Bahn erfasste ihn, wodurch der Mann schwerste Verletzungen erlitt. Er verstarb wenig später im Krankenhaus. Der 35-Jährige war gegen 07:15 Uhr am Bahnsteig des U-Bahnhofs unterwegs. Aktuellen Ermittlungen zufolge näherte er sich mit unsicherem Gang der Bahnsteigkante und fiel ohne ...

