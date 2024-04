POL-MFR: (437) Tödlicher Unfall an U-Bahngleis

Schopfloch (ots) - Am Freitagabend (26.04.2024) brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schopfloch (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 20:50 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Wohnhaus in der Bennostraße ein. Erste Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Dinkelsbühl ...

