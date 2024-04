POL-MFR: (436) Wohnungsbrand in Schopfloch

Nürnberg (ots) - Am späten Freitagabend (26.04.2024) sprühte ein zunächst Unbekannter mehrere Graffiti an eine Hauswand in der Nürnberger Südstadt und ergriff anschließend die Flucht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Ein Zeuge meldete sich gegen 23:15 Uhr über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben einen Mann beobachtet hat, der die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der ...

