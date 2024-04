POL-MFR: (433) 58-jähriger Mann bei Betriebsunfall tödlich verletzt

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (27.04.2024) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Werderau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Da sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt entfernte, bittet die Verkehrspolizei Nürnberg um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 14:50 Uhr befuhr der 47-jährige Fahrer eines Audi die Heisterstraße von der Nopitschstraße kommend in Richtung der Bahnunterführung. An der Kreuzung zur ...

mehr