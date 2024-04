Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (442) Mann sprühte mit Pfefferspray und bedrohte mehrere Personen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (26.04.2024) besprühte ein 20-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Schoppershof einen Mann mit Pfefferspray und bedrohte anschließend mehrere Personen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Nachdem es bereits im Vorfeld zu einer Streitigkeit gekommen war, trafen gegen 19:20 Uhr zwei Männer (19, 20) im Parkhaus des Einkaufszentrums in der Äußeren Bayreuther Straße aufeinander. Hierbei schlug der 20-Jährige nach seinem Kontrahenten, besprühte ihn mit Pfefferspray und bedrohte ihn mit einem Messer. Nachdem der 19-Jährige fliehen konnte, wandte sich der Tatverdächtige mehreren umstehenden Personen mit dem Messer und dem Pfefferspray in der Hand in bedrohlicher Weise zu und flüchtete anschließend in das Einkaufszentrum.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und Mitte sowie des USK Mittelfranken fahndeten nach dem 20-Jährigen und konnten ihn noch im Einkaufszentrum vorläufig festnehmen. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens musste er mehrere Stunden in polizeilichem Gewahrsam verbleiben.

Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

