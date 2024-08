Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Schlafzimmer geschossen - Rollerfahrer versucht zu fliehen - Unfallflucht - Radmuttern gelockert - Körperliche Auseinandersetzung - Wohnwagen ausgebrannt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Wohnwagen ausgebrannt

Als ein 56-Jähriger am Donnerstag gegen 17:30 Uhr in der Heidestraße die Gasflasche seines Wohnwagens überprüfen wollte, entzündete sich diese und steckte den gesamten Wohnwagen in Brand. Infolgedessen verletzte sich der 56-Jährige und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Wohnwagen brannte anschließend vollständig aus.

Abtsgmünd/Hohenstadt: Farbschmiererei

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte am Donnerstag gegen 12 Uhr zwischen den Straßen "Unterdorf" sowie "Am Steg" eine Farbschmiererei mit schwarzen Schriftzügen festgestellt werden. Zeugenhinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Rainau: Körperliche Auseinandersetzung

Nachdem es auf einer Veranstaltung am Bucher Stausee zwischen einem alkoholisierten 22-Jährigen und einem alkoholisierten 30-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, wurde am Donnerstag, gegen 23:45 Uhr, die Polizei hinzugerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach der 22-Jährige eine dortige 6-köpfige Gruppe mehrfach an, woraufhin es im weiteren Verlauf zu einem Gerangel kam. Im weiteren Verlauf soll der 22-Jährige den 30-Jährigen mit einem Bierkrug geschlagen haben. Der 22-Jährige wurde anschließend für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht.

Ellwangen/Neunheim: Radmuttern gelockert

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr machen können. Ein 31-Jähriger war am Dienstag mit seinem Skoda unterwegs, als er plötzlich komische Geräusche an seinem Fahrzeug wahrgenommen hat. Daraufhin kontrollierte er sein Fahrzeug. Hierbei fiel ihm auf, dass an einem Reifen sämtliche Radschrauben gelockert wurden. Infolgedessen wurde die Felge beschädigt. Das Fahrzeug war zuvor in der Golderstraße abgestellt. Ob die Schrauben dort oder bereits zuvor manipuliert wurden, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Göggingen: Nach Unfall mit Hauswand kollidiert

Eine 54-Jährige befuhr mit ihrem VW am Donnerstag gegen 19:00 Uhr die Leinzeller Straße. Nachdem sie nach rechts in einen Parkplatz abbiegen wollte, verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 54-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Anstoß prallte der VW mit der Front auf eine Hauswand. Die Fahrerin sowie ihr 58-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des Opel bleib unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 27.000 Euro. Ob am Gebäude ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt

Ein ordnungsgemäß in der Hans-Kudlich-Straße geparkter VW wurde am Donnerstag gegen 15:45 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Mögglingen: Motorrad fährt auf

Ein 62-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson befuhr am Donnerstag um 14:45 Uhr die L1158 in Fahrtrichtung Heuchlingen. Auf der Strecke bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Lenker eines Mercedes Vito abbremsen musste, da ein vorausfahrendes Fahrzeug auf einen Feldweg abbiegen wollte. Aufgrund dessen fuhr er auf den Vito auf. Durch den Aufprall stürzte der Krad-lenker und rutschte mitsamt seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Seat Leon. Beim dem Unfall wurde der Harley-Fahrer leicht verletzt. Der 57-jährige Vito-Lenker und die 41-jährige Fahrerin des Seat blieben unverletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro, am Vito in Höhe von ca. 2500 Euro und am Seat wird der Schaden auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Waldstetten: Rollerfahrer versucht vor Polizeikontrolle zu fliehen

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd befuhr am Donnerstagabend, um kurz vor 21:30 Uhr, die Hauptstraße in Fahrtrichtung Weilerstoffel, als ein Rollerfahrer ohne Licht von der Straßdorfer Straße in den dortigen Kreisverkehr einfuhr. Nachdem der Rollerfahrer durch die Beamten kontrolliert werden sollte und diese ihr Blaulicht sowie die Anhaltesignale am Fahrzeug einschalteten, beschleunigte der Rollerfahrer und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierzu bog er kurz nach dem Freibad auf einen Feldweg ein, um kurz danach wieder zurück nach Waldstetten zu fahren. Dort fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr der Hauptstraße/Brunnengasse ein und weiter in Richtung Schule. Auf Höhe der Sporthalle bog er wiederum auf einen Feldweg ein und stellte seinen Roller ab. Hier konnte der 16-jährige Fahrer letztendlich einer polizeilichen Kontrolle zugeführt werden. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Jugendlichen ein Einhandmesser mitführte. Während seiner Fahrt mussten mehrere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen. Diese Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Schechingen: In Schlafzimmer geschossen

Am Donnerstagabend um kurz vor 21:30 Uhr schreckte ein 33-Jähriger auf, nachdem er zunächst einen Schuss und anschließend ein Geräusch in seinem Schlafzimmer wahrgenommen hat. Bei der Nachschau stellte er fest, dass an seinem geöffneten Schlafzimmerfenster das Fliegengitter ein Loch aufwies. Weiterhin stellte er an der gegenüberliegenden Wand eine Beschädigung und direkt unterhalb ein kleines Metallstück fest, bei welchem es sich um ein Geschoss eines Luftgewehres (Diabolo) handeln könnte. Der Polizeiposten Leinzell hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, die im Bereich Am Freibad verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07175 921968-0 zu melden.

