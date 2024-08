Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Scheibe eingeschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Im Ortsteil Miedelsbach wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend im Akazienweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über eine Terrassentüre in das Untergeschoss des Gebäudes ein. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Wohnungseinbruch

In der Bahnhofstraße stieg am Freitag gegen 00.30 Uhr ein Einbrecher über ein geöffnetes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der Hausbewohner, der im Schlafzimmer war und schlief, wurde auf das Tatgeschehen aufmerksam. Der unbekannte Eindringling bemerkte in der Folge die Anwesenheit des Bewohners und flüchtete. Er sei mit einem Fahrrad weggefahren. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Fellbach: Radfahrer schwer verletzt

Ein 45-jähriger Fahrer eines Lastenrades befuhr am Freitag gegen 1.50 Uhr die Straße Ruckgraben, als er aus unbekannten Gründen stürzte und sich hierbei schwer verletzte. Der Radfahrer habe nach dem Vorfall Angehörige verständigt, die in ein Krankenhaus brachten. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Ein 32-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr die Stuttgarter Straße und beabsichtigte nach rechts in die Höhestraße einzubiegen. Hierbei stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der auf der dortigen Fußgängerquerung fuhr. Der 14-Jährige stürze hierbei vom Rad und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt.

Waiblingen: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Ein 61-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Donnerstag kurz vor 22 Uhr die Straße Schippertäcker und missachtete an der Einmündung Schmidener Straße die Vorfahrt. Er stieß dort mit einem Mercedes zusammen, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Hierbei wurde im Pkw Mercedes eine 52-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Der Unfallverursacher war betrunken, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

In der Alexanderstaße zur Einmündung Wiesenstraße ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt und stieß mit einem Pkw Mini zusammen, wobei 10.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Unfallverursacher war leicht alkoholisiert, weshalb zur Bestimmung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst wurde.

Schorndorf: Parkrempler

Eine 85-jährige Skoda-Fahrerin verwechselte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Hungerbühlstraße beim Anfahren das Brems- und Gaspedal. Hierbei verlor sie die Kontrolle und stieß zunächst gegen einen Pkw Renault und in der Folge gegen eine Gartenmauer. Es entstand hierbei ca. 6000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Sulzbach an der Murr: Scheibe demoliert

Die Seitenscheibe eines Rettungswagens des DRK Ortverbandes wurde zwischen Freitag und Sonntag (02.08. bis 04.08.2024) von Unbekannten mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug war in der Hermannstraße geparkt, als Unbekannte die Seitenscheibe einschlugen und dabei 1000 Euro Sachschaden verursachten. Hinweise auf die Vandalen nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell