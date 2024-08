Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung des Rems-Murr-Kreises: Verkehrsunfallfluchten mit Zeugenaufrufe, Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand, Motorradunfall

Aalen

Waiblingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit u.a. einer schwer verletzten Person

Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr befuhr eine 43-jährige Nissan Fahrerin die Bundesstraße 14 von Waiblingen in Fahrtrichtung Winnenden. Auf Höhe der Waiblinger Sportplätze wurde sie aus bislang unbekanntem Grund von einem unbekannten Fahrzeug ausgebremst. Sie wich diesem Fahrzeug aus, kam ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Die Fahrerin selbst wurde schwer verletzt, ihre beiden Mitfahrenden, männlich 4 Jahre und weiblich Alter unbekannt wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000,- Euro geschätzt. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen grau, weiß oder silbernen Pkw handeln. Mehr ist nicht bekannt. Die B 14 in Fahrtrichtung Winnenden war bis ca. 22:45 Uhr gesperrt. Der Fahrer des Pkw bzw. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950-422 melden.

Alfdorf: Verkehrsunfall mit anschließendem Fahrzeugbrand

Am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Opel Fahrer die Kreisstraße 1892 von Hüttenbühl kommend in Fahrtrichtung Schillinghof. Kurz nach Hüttenbühl kam er in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Diese fiel auf den Pkw. Der Opel Fahrer konnte seinen Pkw noch verlassen, bevor dieser anfing zu brennen und schließlich in Vollbrand stand. Durch den auslaufenden Kraftstoff gerieten Teiler der angrenzenden und gegenüberliegenden Wiese in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Alfdorf mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften konnte ein Ausbreiten verhindern. Der Gesamtschaden wird auf ca. 22.200 Euro geschätzt.

Schorndorf/ Urbach: Verkehrsunfallflucht auf der B 29 mit Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 57-jährige Hyndai Fahrerin die Bundestraße 29 in Fahrtrichtung Waiblingen. Auf Höhe der Ausfahrt Schorndorf Ost/ Urbach überholte sie ein weißes Wohnmobil mit Alkoven. Als sie auf gleicher Höhe war, geriet das Wohnmobil leicht ins Schlingern und touchierte mit dem linken Seitenspiegel das rechte Heck des Hyndai. Das Wohnmobil verließ die B 29 auf Höhe Ausfahrt Haubersbronn ohne Anzuhalten. Der Fahrer des Wohnmobil bzw Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 zu melden.

Fellbach: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitagnachmittag gegen 17:08 Uhr befuhr ein 20-jähriger Yamaha Fahrer die Landstraße 1199 von Esslingen kommend in Fahrtrichtung Kernen-Stetten. In der Kurve beim Tor ins Remstal verliert er die Kontrolle über sein Motorrad und kommt von Straße ab. Er kollidiert in Folge mit der Leitplanke und wird schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000,- Euro beziffert.

