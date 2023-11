Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Graffiti- Sprayer flüchtet mit E-Scooter

Ratzeburg (ots)

24. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.11.2023 - Ratzeburg

Am Dienstag (21. November 2023) stellten Beamte des Polizeibezirksrevieres Ratzeburg einen Sprayer in der Nähe von Ratzeburg.

Gegen 16 Uhr befuhren die Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt die Möllner Straße aus Ratzeburg kommend in Richtung Fredeburg. In Höhe der Bahngleise überquerte ein dunkel gekleideter Mann mit einer grauen Sprühflasche die Fahrbahn. Die Beamten wendeten und bemerkten auf dem Fahrstreifen in Richtung Ratzeburg zwei Graffiti- Schmierereien auf der Fahrbahn. Der dunkel gekleidete Mann flüchtete mit einem E-Scooter über einen Feldweg. Als er bemerkte, dass ein Streifenwagen im nahegelegenen Wohngebiet auf ihn wartete, wendete er und fuhr direkt in die Arme der Beamten, die seine Fahrmanöver beobachteten und an den Bahngleisen auf ihn warteten. Bei dem Sprayer handelte es sich um einen 37-jährigen Mann aus Lübeck. Bei der Kontrolle wurden auch Betäubungsmittel in geringer Menge bei ihm gefunden. Anhaltspunkte ergaben zudem den Verdacht, dass er den E-Scooter unter Drogeneinfluss führte, so dass eine Blutprobenentnahme durch die Beamten angeordnet wurde.

Der Lübecker wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung und des Führens von Fahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten müssen.

