POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen: Radfahrerin angefahren und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin den Radweg entlang der Gartenstraße in Richtung Hofherrnweiler. Kurz vor der Einmündung Fackelbrückenstraße fuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW BMW von einem Grundstück rückwärts in die Gartenstraße ein und es kam zur Kollision mit der 62-Jährigen die daraufhin mit ihrem Pedelec stürzte. Sowohl der Fahrer des BMW als auch dessen 20-jähriger Beifahrer stiegen anschließend aus und sprachen mit der Frau, die sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte. Anstatt sich jedoch um die ärztliche Versorgung der Frau zu bemühen, stieß der Beifahrer Beleidigungen gegenüber der Frau aus und anschließend fuhren beide BMW-Insassen weg. Der BMW konnte durch eine Polizeistreife kurz darauf festgestellt und die Insassen ermittelt werden. Sie müssen sich nun mehreren Strafanzeigen stellen, unter anderem wegen Unfallflucht, Unterlassener Hilfeleistung und Beleidigung. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Gem. Abtsgmünd, B 19: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 40-jähriger Motorradfahrer die B 19 von Wöllstein in Richtung Abtsgmünd. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er zwischen Wöllstein und der Abzweigung Schäufele die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommendes Auto konnte noch rechtzeitig ausweichen, so dass es nicht zur Kollision kam, jedoch kam der Motorradfahrer anschließend von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Gem. Westhausen - Immenhofen, B 290: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 17:50 Uhr wollte ein 38-Jähriger mit seinem PKW BMW von der Landesstraße 1029, aus Richtung Frankenreute kommend, nach links auf die B 290 in Richtung Aalen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 36-Jährigen, der gerade im Begriff war, mit seinem PKW Seat von der B 290, aus Richtung Ellwangen, nach links in die Landesstraße 1029 abzubiegen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Aalen: Übermütiges Fahrmanöver endet mit Unfall

Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger den Parkplatz des Baywa-Areals in der Gartenstraße mit seinem PKW Toyota. Während eines Driftmanövers verlor er, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über den Parkplatz bis er gegen ein Gebäudeteil des dortigen Drogeriemarktes prallte. Durch den Unfall erlitten der 18-jährige Fahrer sowie ein 17-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. Zwei weitere 17-jährige Insassen blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

