Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit tragischen Ausgang

Kyffhäuserland / B85 (ots)

Am 27.04.2024 kam es gegen 11:15 Uhr am Fuße des Kyffhäusers auf der B85 zu einem Unfall mit tragischen Ausgang. Ein Motorrad mit zwei Personen besetzt befuhr die Strecke vom Denkmal in Richtung Kelbra und beabsichtigte auf den Parkplatz eines Imbisses aufzufahren. Hierbei übersah der 60-jährige Fahrzeugführer ein im Gegenverkehr befindliches Kraftrad, sodass es zur Kollision kam. Durch den Unfall stürzte er mit seiner 61-jährigen Mitfahrerin ebenso wie der im Gegenverkehr befindliche 57-jährige Fahrzeugführer. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam es zu einem Großaufgebot an eingesetzten Kräften, unter anderem drei Rettungshubschraubern sowie Einsatzkräften der bodengebundenen Rettung, Feuerwehr und Polizei. Trotz aller Bemühungen der eingesetzten Kräfte verstarb der 60-jährige noch an der Unfallstelle. Seine 61-jährige Mitfahrerin sowie der 57-jährige wurden mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser geflogen. Um die genauen Umstände des Unfalls herauszufinden, wurde ein Gutachter vor Ort hinzugezogen. Die B85 war im Bereich der 36 Kurven für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird in der Summe auf 22.000,- EUR geschätzt.

