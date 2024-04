Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Simson entwendet

Steinthaleben (ots)

In der Straße Sperlingsberg in Steinthaleben wurde vermeintlich innerhalb der letzten Woche eine Simson von einem Grundstück entwendet. Das Objekt der Begierde wurde mit Versicherungskennzeichen vom Grundstück abtransportiert. Durch die Polizei wurde eine Anzeige aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Der Wert des Beutegutes wird auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen 0108455

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell