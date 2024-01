Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (35/2024) VW Golf auf Arztpraxisparkplatz in Zorge beschädigt - Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Walkenried, Ortsteil Zorge, Am Kurpark

Montag, 22. Januar 2024, zwischen 07.30 und 12.30 Uhr

ZORGE (jk) - Auf dem Parkplatz einer Hausarztpraxis in der Straße "Am Kurpark" in Zorge (Landkreis Göttingen) ist am Montag (22.01.24) in der Zeit zwischen 07.30 und 12.30 Uhr ein grüner VW Golf an der Beifahrerseite beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden beim Öffnen der Fahrertür eines anderen PKW verursacht wurde.

Der hinter dem Gebäude liegende Parkplatz wird von Mitarbeitenden und Patienten genutzt. Die Höhe des an dem PKW entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Hinweise auf den oder die Verursacher/in liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell