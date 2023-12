Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt mit technisch veränderten Kleinkraftrad

Linz (ots)

Am Abend des do. 28.12.23 bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen einer Streifenfahrt in Linz, "Am Sändchen" ein Kleinkraftrad, welches offensichtlich schneller fuhr, als die Bauart es eigentlich zulässt. Im Rahmen einer Kontrolle gab der 15 jährige Fahrer dann zu, dass er an dem Fahrzeug Veränderungen vorgenommen hat, welche zu einer deutlichen Veränderung der Höchstgeschwindigkeit führen. Das Zweirad wurde zunächst sichergestellt. Ebenso wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da der junge Mann nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist. Im Anschluss an die Kontrolle wurde der Jugendliche dann von seinem Vater abgeholt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell