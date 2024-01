Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (34/2024) Unfallflucht in Wieda - Geparkter Volvo im Vorbeifahren beschädigt, Verursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Walkenried, Ortsteil Wieda, Bohlweg

Montag, 22. Januar 2024, zwischen 13.00 und 13.30 Uhr

WIEDA (jk) - Mutmaßlich ein größeres Fahrzeug hat am Montag (22.01.24) in Wieda (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo Geländewagen im Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 13.00 und 13.30 Uhr im Bohlweg. Die Polizeistation Walkenried sucht Zeugen.

Die Ermittler nehmen an, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen LKW möglicherweise mit Anhänger und überstehender Ladung gehandelt haben könnte.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05525/95986-0 entgegengenommen.

