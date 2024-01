Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (31/2024) "Protest gegen AfD" - Demonstration mit 12.000 Teilnehmenden verläuft in Göttingen friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Eine unter dem Motto "Protest gegen die AfD" von einer Privatperson angezeigte Demonstration ist am Sonntagnachmittag (21.01.24) in Göttingen friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen. Nach polizeilichen Schätzungen nahmen in der Spitze etwa 12.000 Menschen an der versammlungsrechtlichen Aktion teil.

Die immense Resonanz machte zur Sicherheit aller Versammlungsteilnehmenden eine Verlegung der ursprünglich geplanten Marschroute notwendig. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung auf dem Campus bewegte sich der riesige Aufzug deshalb in Absprache mit der Versammlungsleiterin anstatt durch die unmittelbare Innenstadt über die Berliner Straße, den Bahnhof, die Bürgerstraße und das Geismar Tor bis zum Neuen Rathaus. Hier endete die Demonstration im Anschluss an die Abschlusskundgebung gegen 17.00 Uhr.

