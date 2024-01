Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (29/2024) Einbrecher kamen durch die Terrassentür - Schmuck aus Wohnhaus in Göttingen gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Ulrike-von-Heynitz-Straße

Donnerstag, 18. Januar 2024, zwischen 08.45 und 18.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Aus einem Wohnhaus in der Göttinger Ulrike-von-Heynitz-Straße haben unbekannte Einbrecher am Donnerstag (18.01.24) im Laufe des Tages diversen Schmuck gestohlen. Der Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter in der Zeit zwischen 08.45 und 18.50 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten es. Mit der Beute entkamen sie anschließend unerkannt. Die Polizei Göttingen bittet Zeugen oder Anwohnende, die am Donnerstag oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell