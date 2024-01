POL-GÖ: (33/2024) Hochwertiges CUBE-Mountainbike am Sonntagnachmittag vom Uni-Campus gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots) - GÖTTINGEN (jk) - Eine unter dem Motto "Protest gegen die AfD" von einer Privatperson angezeigte Demonstration ist am Sonntagnachmittag (21.01.24) in Göttingen friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen. Nach polizeilichen Schätzungen nahmen in der Spitze etwa 12.000 Menschen an der ...

mehr