Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendung von Modelleisenbahnen

Roßleben (ots)

Am 27.04.2024 gegen 18:45 Uhr waren zwei Personen in der Ziegelrodaer Straße in Roßleben mit dem Ausräumen des Hauses eines Angehörigen beschäftigt. Hierbei wurden auch mehrere Modelleisenbahnen im Gesamtwert von ca. 600,- EUR kurzzeitig vor dem Haus gelagert. Dies bemerkte ein 56-jähriger und bekundete sein Interesse an den Sachen derart, dass er sie mitnahm. Die mit dem Ausräumen beschäftigten Personen bemerkten dies und verständigten die Polizei. Durch die Beamten wurde eine entsprechende Anzeige wegen Verdacht des Diebstahls aufgenommen.

