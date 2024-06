Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Sprockhövel: Öffentlichkeitsfahndung- Wer kann Hinweise zu diesen Schmuckstücken geben.

Ennepe-Ruhr-Kreis/Sprockhövel (ots)

Im Zeitraum vom 26.12.2023, 10:00 Uhr, bis 02.01.2024, 14:45 Uhr, kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl an der Martin-Luther-Straße in 45549 Sprockhövel. Unbekannte Täter hebelten das Küchenfenster an der rückwärtigen Gebäudeseite auf und stiegen in das freistehende Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck, Bargeld und eine Geldkassette.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kam es am 30.12.2023 zu einer Festnahme sowie am 31.12.2023 konnte noch weitere Tatbeute aufgefunden werden.

Es konnten bislang nicht alle Schmuckgegenstände einer Tat bzw. Geschädigten zugeordnet werden.

Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe: Können diese Schmuckstücke einer Straftat zugeordnet werden?

Wer erkennt diese Schmuckstücke und kann Hinweise zu den Eigentümern geben?

Fotos der Schmuckstücke finden Sie im Fahndungsportal NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/138494 https://polizei.nrw/fahndung/138493 https://polizei.nrw/fahndung/138492

Wenn Sie Schmuckstücke wiedererkennen oder Angaben zum Eigentümer machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02336-9166-1234 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell