POL-IZ: 231218.6 Heide: Radfahrer stürzt mit 2,33 Promille

Brunsbüttel (ots) - Am Sonntag (17.12.23) kollidierte ein Motorschiff von Binnen kommend, beim Einlaufen in die Südkammer der Großen Schleuse mit dem Binnenhaupt an der Steinmauer. Im Rahmen der ersten Ermittlungsschritte durch die Wasserschutzpolizei an Bord konnten folgende Schäden aufgenommen werden: Farbabrieb sowie plastische Verformungen am Schanzkleid und ...

