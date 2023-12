Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231218.5 Brunsbüttel: Motorschiff kollidiert mit Steinmauer an der Schleuse

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntag (17.12.23) kollidierte ein Motorschiff von Binnen kommend, beim Einlaufen in die Südkammer der Großen Schleuse mit dem Binnenhaupt an der Steinmauer. Im Rahmen der ersten Ermittlungsschritte durch die Wasserschutzpolizei an Bord konnten folgende Schäden aufgenommen werden: Farbabrieb sowie plastische Verformungen am Schanzkleid und den Verstrebungen. Es kam zu keinen Personenschäden, keinem Wassereinbruch und keinem Austritt von Betriebsstoffen. Die Berufsgenossenschaft-Verkehr ordnete kein Weiterfahrverbot an. Das Schiff konnte die Reise fortsetzen. Das Ausmaß der Schäden an der Schleusenmauer ist nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

