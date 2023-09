Polizei Düren

POL-DN: Ein Schwerverletzter nach Unfallflucht auf der Kölnstraße

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölnstraße am frühen Sonntagabend (24.09.2023) wurde ein 44-jähriger Radfahrer aus Düren schwer verletzt. Er war zuvor mit einem Fußgänger zusammengestoßen.

Der Dürener war gegen 17:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kölnstraße in Fahrtrichtung Schützenstraße unterwegs, als von links ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Da der unbekannte Passant einem Pkw ausweichen musste, stand er, so der 44-Jährige, plötzlich vor seinem Fahrrad. Ein Ausweichen war, so der Dürener, nicht mehr möglich und es kam zur Kollision mit dem bislang Unbekannten. Der Radfahrer prallte gegen ein geparktes Auto und verletzte sich hierbei schwer. Der Fußgänger betrat zunächst noch ein Geschäft bevor er dann in einen silberfarbenen Pkw stieg und davonfuhr.

Der flüchtige Fußgänger kann von einer Zeugin wie folgt beschrieben werden:

- etwa 170 cm groß - etwa 50 Jahre alt - kräftige Statur - schwarze Haare - bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Jogginghose

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fußgänger geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell