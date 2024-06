Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kradfahrer bei Fahrstreifenwechsel leicht verletzt

Hattingen (ots)

Ein 59-jähriger Kradfahrer überholt linksseitig einen an einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage (LZA) wartenden 57- jährigen Mercedes Fahrer in der August Bebel Straße in Hattingen. Als die LZA Grünlicht zeigt, fahren beide Fahrzeuge an, der Kradfahrer kollidiert mit dem PKW und stürzt, wodurch er sich leicht verletzt. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit.

