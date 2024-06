POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Breckerfeld: Nach tödlichem Verkehrsunfall sucht die Polizei noch weitere Zeuginnen und Zeugen

Breckerfeld (ots) - Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am 13.06.2024, gegen 15:25 Uhr, auf der Prioreier Straße. Ein 22-jähriger Schwelmer war mit seinem Motorrad der Marke Yamaha in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. Im Bereich zur Einmündung Zur Kläranlage verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte zu Boden und rutschte in einer Rechtskurve in den ...

mehr