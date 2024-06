Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Schwerer Motorradunfall- 22-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Breckerfeld (ots)

Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am 13.06.2024, gegen 15:25 Uhr, auf der Prioreier Straße. Ein 22-jähriger Schwelmer war mit seinem Motorrad der Marke Yamaha in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. Im Bereich zur Einmündung Zur Kläranlage verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte zu Boden und rutschte in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Kurve in Fahrtrichtung Breckerfeld eine 46-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw der Marke Skoda. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Personen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Schwelmer schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber wurde bestellt. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg und der 22-Jährige erlag noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Die Fahrzeuginsassen und Zeugen/Zeuginnen des Unfalls erlitten einen Schock und wurden durch Notfallseelsorger betreut. Für die Unfallaufnahme wurde die Prioreier Straße für eine Dauer von ca. fünf Stunden gesperrt. Verkehrsableitungen wurden eingerichtet. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam erschien vor Ort. Das Motorrad und der Pkw wurden abgeschleppt.

