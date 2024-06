POL-EN: Breckerfeld: Diesel aus drei Baustellenfahrzeugen gestohlen

Ennepetal (ots) - Schwer verletzt wurde ein 35-jähriger Ennepetaler bei einem Motorradunfall auf der Milsper Straße. Der Ennepetaler war am 12.06.2024, gegen 17:20 Uhr, mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf der Milsper Straße in Fahrtrichtung Neustraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Milsper Straße/Sonnenweg/Quabecker Weg beabsichtigte ein 28-jähriger ...

