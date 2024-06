Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: VW flüchtet vor Polizeikontrolle- Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Gevelsberg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ennepetal beabsichtigte am 11.06.2024, gegen 19:35 Uhr, eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Hochstraße in Gevelsberg durchzuführen. Als der augenscheinlich männliche Fahrer die Anhaltesignale erblickte, beschleunigte er sein Fahrzeug der Marke VW deutlich. Damit versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Auf dem Beifahrersitz soll sich eine augenscheinlich weibliche Person befunden haben.

Im Anschluss befuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Straßen im Gevelsberger Stadtgebiet. Im weiteren Verlauf bog der VW auf die Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Schwelm ein. Zeitweise mussten andere Verkehrsteilnehmer ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern. Die Flucht vor dem Streifenwagen verlief weiter über die Strückerberger Straße in Fahrtrichtung Schwelm- Innenstadt. Hierbei wurden zeitweise Geschwindigkeiten über 100 km/h gefahren. An der Kreuzung Brunnenstraße/Berliner Straße bog der Pkw nach rechts auf die Berliner Straße ab. An nachfolgenden Kreuzungen im Schwelm kam es zu Verstößen an den rotlichtzeigenden Ampeln. Auch die Gegenfahrspur wurde für die Flucht genutzt. An der Kreuzung Talstraße/Ruhrstraße musste die Streifenwagenbesatzung ein verkehrsbedingtes Ausweichmanöver durchführen. Dabei wurde ein Reifen des Streifenwagens so beschädigt, dass die Geschwindigkeit deutlich verringert wurde. Der Sichtkontakt zum flüchtenden VW ging verloren und das Fahrzeug flüchtete in Fahrtrichtung Wuppertal.

Am VW konnte ein Kennzeichen mit Recklinghauser Städtekennung abgelesen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dieses Kennzeichen bei einem Diebstahl im April gestohlen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Die Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 abgegeben werden.

