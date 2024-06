Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Unfall zwischen Motorrad und Pkw- Motorradfahrer wird schwer verletzt.

Hattingen (ots)

Ein 63-jähriger Kradfahrer aus Essen befuhr am 11.06.2024, gegen 20:50 Uhr, die Straße Wodantal und wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Der 63-Jährige war am Dienstag mit seinem Motorrad der Marke Suzuki auf der Straße Wodantal in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter einem 57-jährigen Hattinger, der mit seinem Pkw der Marke VW unterwegs war. In Höhe der Einmündung "In der Liethe" beabsichtigte der Hattinger mit seinem VW nach links abzubiegen. Der Kradfahrer erkannte die Abbiegesituation nicht und beabsichtigte den abbiegenden Pkw zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer zu Fall kam. Er wurde durch die Kollision schwer verletzt. Lebensgefährliche Verletzungen konnten nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und der Essener wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei erschien vor Ort.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Wert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße "Wodantal" mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell